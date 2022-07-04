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    Более 300 детей путешествовали по Казахстану по программе Kids Go Free

    4 Июля 2022, 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала запуска программы Kids Go Free более 300 детей путешествовали по стране. Более 700 детей уже приобрели путевки, однако только планируют поездку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие туроператоры уже работают по этой программе. Суть в том, что дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, могут летать по стране бесплатно. То есть, сопровождающий взрослый, семья, близкий родственник покупают путевку у туроператора. Туроператор сначала приобретает билет, а позже ему возмещаем полную стоимость авиаперелета детей. На сегодняшний день более 300 детей уже путешествовали по стране. Более 700 детей приобрели путевки, однако только планируют поездку», - сказал вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев в ходе запуска акции «Neo Nomad 2022».

    Наиболее популярными направлениями программы Kids Go Free стали города Нур-Султан, Алматы, Туркестанская и Мангистауская области.

    Ержан Еркинбаев пояснил, что на год на программу Kids Go Free выделены средства для 15 тыс. детей. Однако, если средств не будет хватать, а спрос к программе повысится, ведомство запросит дополнительные средства.

    Ранее управляющий директор национальной компании АО «Kazakh Tourism» Даниель Сержанулы пояснил, почему программу Kids Go Free применяют недостаточно активно.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Туризм Минкультуры
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