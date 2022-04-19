Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Более 30 вузов и колледжей закроют в Казахстане

    19 Апреля 2022, 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре вуза и 29 колледжей находятся на стадии закрытия. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

    «Закрыты 15 вузов и 31 колледж. Еще 4 вуза и 29 колледжей находятся на стадии закрытия», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    По данным министра, отозваны лицензии 61 вуза по 500 направлениям и лицензии 2200 направлений 375 колледжей.

    «Ведется работа по возврату лицензий, не соответствующих профилю еще 15 вузов и 47 колледжей. Например, количество вузов, готовящих педагогов, уменьшилось с 86 до 50, готовящих юристов - с 72 до 61», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

    Министр также отметил, что на следующий учебный год будет выделено 73 тыс. грантов для вузов и 31 тыс. грантов для колледжей.

    «Контроль за обеспечением качества ведется по двум направлениям. Первое - закрыть некачественные вузы или колледжи и лишить их лицензии. Второе - профилирование вуза или колледжа, возврат приложений к лицензии, не соответствующих профилю и не пользующихся спросом», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области