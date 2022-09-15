Более 30 тыс. казахстанцев получили пособие по потере кормильца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года 30 907 казахстанцам оказана госуслуга по назначению пособия и выплаты по случаю потери кормильца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

В госкорпорации продолжают отвечать на популярные вопросы пользователей услуг. Почти 20% вопросов по социальному обеспечению граждан касаются получения пособий по потере кормильца.

Ежедневно на линию 1414 поступают обращения о том, кто имеет право на получение пособия по потере кормильца, о порядке назначения выплат. Кроме этого, граждан интересуют размеры пособий, порядок прекращения, приостановления, возобновления и сроки выплат.

В разрезе регионов наибольшее количество запросов поступают из города Алматы – 13%, Шымкент – 10%, Туркестанской области – 9%, города Нур-Султана – 8%, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей – по 7%. Менее всего обращений поступает из Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей – 1% и 2% соответственно.

Ответы на часто задаваемые вопросы по теме государственных пособий и социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и Республиканского бюджета опубликованы на официальном сайте Госкорпорации, а также в социальных сетях (Facebook, Instagram, Telegram).