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    Более 30 туристов пострадали при аварии катера в Таиланде: проверяется информация о казахстанцах

    18 Мая 2023, 09:20

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 35 человек, включая 21 гражданина РФ, получили различные травмы в результате столкновения катера с сигнальной вышкой у берегов Таиланда. Как сообщило в среду отделение министерства здравоохранения в провинции Пхукет, все пострадавшие были доставлены в больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По информации отделения министерства здравоохранения в провинции Пхукет, «инцидент произошел в 100 м от берега, недалеко от пирса бухты Чалонг. Предварительной причиной ЧП стала халатность капитана судна, проводится расследование. В результате аварии пострадали 35 человек, среди которых 21 гражданин РФ, 8 - Казахстана, 3 - Таиланда, а также по одному гражданину Гонконга, Китая, Украины». Минздрав отмечает, что четверо пострадавших россиян и двое тайцев находятся в критическом состоянии.

    По информации Bangkok Post, авария произошла 17 мая, когда судно Thanathip Marine 555 возвращалось с островов Пхи-Пхи в бухту Чалонг около 17:30. На борту было 33 туриста из России, сообщил Начапонг Пранит, начальник морского флота провинции. На борту также находились помощник водителя и гид. Предварительное расследование показало, что водитель лодки мог заснуть. Около 10 человек, в том числе водитель катера, получили переломы нижних конечностей.

    МИА «Казинформ» проверяет информацию о пострадавших казахстанцах. Запрос направлен в МИД РК.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    МИД РК Туризм Происшествия
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