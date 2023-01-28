Более 30 медицинских объектов и 20 школ построят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов посетил с рабочей поездкой Акмолинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области, Алтай Кульгинов ознакомился с ходом реализации программ «Фостерные семьи», «Ауыл Аманаты», «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортная школа», дуального обучения.

Свой визит в акмолинский регион вице-премьер начал с Аккольского района, где посетил Центр поддержки детей и ознакомился с пилотным проектом по созданию первых в стране профессиональных приемных семей «Фостерные семьи».

«Данный проект очень важный. Нам нужно приложить все усилия для его качественной реализации. Наша задача – социализировать детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы они могли жить и воспитываться в семье. Со стороны Министерства просвещения будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе по нормативным базам», — отметил Алтай Кульгинов.

В рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» заместитель Премьер-Министра ознакомился с деятельностью Аккольской районной больницы.

«Здание нуждается в капитальном ремонте и модернизации. Всего в Акмолинской области в рамках нацпроекта будет построено 38 объектов медико-санитарной помощи, будет проведен капремонт и модернизация ряда межрайонных больниц. Также в целях повышения доступности медицинской помощи в городе Кокшетау будет построена многопрофильная областная больница на 630 коек», - поделились в ведомстве.

С программой дуального обучения Алтай Кульгинов ознакомился в Кокшетау на базе ТОО «Eurasia Group Kazakhstan». Здесь в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве студенты Агротехнического колледжа проходят профессиональную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. По информации акимата Акмолинской области, дуальную форму обучения применяют 28 колледжей, в которых по данной технологии обучаются свыше 4 тысяч студентов.

Также вице-премьер в рамках реализации программы «Ауыл Аманаты» побывал на предприятии по производству молочной продукции ТОО «Гормолзавод».

«Государство выделило региону 1,2 млрд тенге на 2023 год для кредитования участников программы. На выделенные средства планируется выдать около 250 займов на открытие новых и расширение действующих бизнес-проектов в сельских населенных пунктах и малых городах», - поделился аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

По словам Алтая Кульгинова, согласно поручению Главы государства, проект по повышению доходов сельского населения с 2023 года будет масштабирован по всей стране с учетом специфики и социально-экономического развития регионов. Для этих целей из республиканского бюджета выделено свыше 50 млрд тенге.

Как добавили в ведомстве, в Акмолинской области ведется работа по реализации национального проекта «Комфортная школа»: с 2023 по 2025 годы планируется построить 20 школ на 26500 ученических мест.

Фото пресс-службы акима Акмолинской области



