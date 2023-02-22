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    Более 30 иностранцев незаконно работали в Атырауской области

    22 Февраля 2023, 18:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 20 по 28 февраля на территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Совместно с отделом миграционной службы управления полиции Атырау и участковыми инспекторами местной полицейской службы проведены проверки иностранных граждан, незаконно работающих на территории города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате проверочных работ на объектах строительства, проводимых на территории города, был выявлен 31 иностранец. Также в мясных павильонах, местах приготовления закусок и киосках по продаже овощей и фруктов были выявлены иностранные граждане, которые незаконно осуществляли деятельность. В отношении иностранных граждан, незаконно работающих на территории Казахстана составлены административные протоколы по ч. 5 статьи 517 КоАП РК, собранные документы направлены в суд.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область МВД РК мигранты
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