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    Более 30 человек погибли в ДТП с участием скота в Казахстане за год

    13 Мая 2022, 12:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с начала прошлого и за три месяца этого года на дорогах республиканского значения произошло более 120 ДТП с участием домашнего скота. В результате 33 человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ТОО «Казахавтодор», в 2021 году было зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота. В результате 139 человек пострадали и 30 погибли.

    «За первый квартал 2022 года зафиксировано 11 ДТП, где пострадали 15 человек и трое погибли», – сказал на встрече с журналистами главный инженер Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» Берик Саркытбаев.

    Спикер отметил, что запущена республиканская акция с целью обеспечения безопасности на дорогах республиканского значения.

    «Установлено 855 331 км защитных ограждений от скота и животных вдоль дорог республиканского значения. Проводятся разъяснительные работы с хозяевами домашнего скота об опасности бесконтрольного выпаса домашних животных», – добавил Берик Саркытбаев.

    Также в рамках акции «Казахавтодор» вручает светоотражающие ленты для домашних животных, чтобы водители могли разглядеть их в ночное время суток.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт Регионы Дороги Скотокрадство
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