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    Более 30 автобусов превысили норму дымности в Караганде

    19 Июня 2023, 09:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинские экологи вышли на рейд. Специалисты проверяют степень загрязнения автотранспортом воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как говорят специалисты департамента экологии Карагандинской области, автотранспорт является существенным источником загрязнения современных городов окисью углерода, окислами азота, альдегидами, углеводородами, в том числе канцерогенами, соединениями свинца. Количество автомобилей в регионе растет с каждым днем, экологи проводят проверки автотранспортных средств на соблюдение норм дымности.

    «Отдел лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Карагандинской области ежегодно с мая по октябрь совместно с Управлением полиции города Караганды проводит рейды на выявления нарушений экологического законодательства. В рамках данного мероприятия проводятся замеры выхлопных газов на соблюдение нормативов дымности от передвижных источников. По результатам проверок автотранспортных средств, показавших превышения нормативов, принимаются административные меры», - сообщили в пресс-службе департамента экологии по Карагандинской области.

    С начала рейда в этом году выявлено более 10 автомобилей, у которых норма дымности превысила допустимый предел.

    В прошлом году специалисты департамента экологии совместно с Управлением полиции Караганды и Темиртау проводили акции «Чистый воздух», «Безопасная дорога», «Автобус». В ходе рейдов проверены автобусы, микроавтобусы и большегрузный автотранспорт на соблюдении экологического законодательства. В общем проверено 104 единицы автотранспорта из них 35 с превышением нормы дымности. Штрафы взымало Управление полиции по Караганде и Темиртау.

    Наибольшее количество вредных веществ в составе отработавших газов образуется при неотрегулированной топливной системе автомобиля. Правильная ее регулировка позволяет снизить их количество в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы снижают токсичность выхлопных газов в шесть и более раз.

    Благодаря ежегодно выявляемым нарушениям экологического законодательства от передвижных источников акимат Карагандинской области стимулирует закуп новых АТС для предприятий, оказывающих услуги автоперевозок.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Транспорт Регионы Казахстана Караганда
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