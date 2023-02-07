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    Более 3 тысяч ветхих и аварийных домов насчитывается в жилфонде Казахстана

    7 Февраля 2023, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В жилом фонде республики насчитывается 3,7 тысячи домов ветхого и аварийного состояния. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для решения вопросов собственников аварийного жилья и улучшения архитектурного облика населенных пунктов в регионах будут актуализированы принятые программы реновации с определением перечня сносимых домов», - сказал Марат Карабаев.

    К 2029 году, по данным ведомства, планируется обеспечить снос 1500 домов и решение жилищных вопросов 40 тысяч собственников, в том числе в текущем году 120 многоквартирных жилых домов с охватом более 3 тысяч собственников.

    Глава МИИР добавил, что в целях развития коммунального сектора страны продолжается работа по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

    Общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет 129 тысяч км (теплоснабжение – 14 тысяч км, водоснабжение – 98 тысяч км, водоотведение – 17 тысяч км).

    По итогам 2022 года за счет различных источников финансирования проведена модернизация около 3 тысяч км сетей (сети теплоснабжения – 297 км, водоснабжение – 2 072 км, водоотведение – 603 км). В результате общий износ сетей снизился с 53% до 51% (план – 51%).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Жилье МИИР РК
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