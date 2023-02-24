Более 3 тысяч нарушений на дорогах выявили карагандинские полицейские

КАРАНАНДА. КАЗИНФОРМ – За последние четыре дня карагандинскими полицейскими были выявлены 3 тысячи нарушителей ПДД. Среди них 20 водителей сели за руль в пьяном виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории Карагандинской области с 20 февраля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Его главной целью является повышение транспортной дисциплины водителей, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и выявление грубых нарушений правил дорожного движения.

За четыре дня проведения мероприятия стражами порядка было выявлено и пресечено 3 316 нарушений правил дорожного движения.

«С начала проведения ОПМ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 20 водителей, за управление транспортным средством с подложным государственным регистрационным номерным знаком – пять, за выезд на полосу встречного движения – 32, за незаконное переоборудование – 30», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Помимо этого сотрудники дорожного патруля составили протокол 303 водителям за нарушение правил пользования ремнями безопасности, еще 227 владельцев авто пользовались телефоном во время езды. 84 водителя не пропустили пешеходов в положенном месте. Однако наказывали полицейские не только водителей, но и пешеходов. Нарушений с их стороны было 518.

Также стражи порядка составили протоколы 33 водителям общественного транспорта.





Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области



