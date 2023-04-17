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    Более 3 тысяч кубометров дождевой воды откачали с улиц Атырау

    17 Апреля 2023, 15:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 3 270 кубометров воды вывезли из Атырау после проливного дождя. Откачка воды вакуумами продолжается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтелеуов, к откачке воды с городских улиц привлекли 16 вакуумов, которые работают круглые сутки. Работы по откачке воды с улиц, площадей, дворов проводились в микрорайонах Мясокомбинат, Лесхоз, на улицах Сланова, Грибоедова, Амандосова, Рыскулбекова, Алтынсарина, Жиделы, Тайманова, Курмангалиева, Гагарина. Всего с ночи на субботу собрали и вывезли 3 270 кубометров воды.

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области ожидается похолодание.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Паводок Регионы Вода Атырау
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