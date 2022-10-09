Более 3 тысяч детей с особыми потребностями обучаются в обычных школах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Во второе воскресенье октября в Таразе отмечают День людей с ограниченными возможностями. К празднику обновился автопарк сети психолого-медико-педагогических консультаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области отмечают республиканский праздник - День людей с ограниченными возможностями.

Сотрудникам психолого-медико-педагогических консультаций аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов вручил ключи от пяти служебных автомобилей марки «LADA Largus». Областная, Кордайская, Меркенская, Таласская и Шуская психолого-медико-педагогические консультации обновили свой автопарк.

Торжественная церемония прошла в центре поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас».

Как отметили в пресс-службе акима региона, психолого-медико-педагогические консультации призваны назначать программу обучения, необходимую в соответствии с диагнозом ребенка.

«Государство на постоянной основе принимает меры по социальной защите людей с инвалидностью, обеспечению прав и улучшению качества их жизни, - сказал глава региона. - В рамках Года детей проводится ряд масштабных мероприятий. Один из ярких примеров - открытие центра «Асыл Мирас». Успешно реализуется проект «Мейірім» по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас проектом охвачено около 1 400 детей».

Нуржан Нуржигитов отметил, что и меценаты, предприниматели Жамбылской области оказывают финансовую поддержку людям с ограниченными возможностями.

«Мы и дальше будем принимать все необходимые меры для создания условий всестороннего и гармоничного развития детей», - заверил он.

Нуржан Нуржигитов сообщил, что в регионе работают 29 специальных учреждений. Несмотря на свои ограничения, более 3 тысяч детей с особыми образовательными потребностями обучаются в общеобразовательных школах области.

«В регионе находятся шесть психолого-медико-педагогических консультаций, две в Таразе и четыре в районах. Каждая из ПМПК охватывает сразу несколько районов. На служебной машине сотрудники, в частности, психолог и логопед, смогут выезжать в самые дальние населенные пункты», - сообщила исполняющая обязанности заведующей областной психолого-медико-педагогических консультацией Гульмира Кулмашева.

Нуржан Нуржигитов ознакомился с деятельностью центра поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас», который открылся при поддержке фонда Булата Утемуратова.

Центр работает по шести программам интервенции - «Жизненные навыки», «Обучающие навыки», «Ранняя поддержка», «Речевые навыки - Jasper», «Социальные навыки» и «Интенсивный курс». Здесь занимаются дети до 18 лет. Всего в центре 13 кабинетов. Все кабинеты, согласно обучающим программам, оснащены необходимым оборудованием.

Как сообщили в ведомстве, в регионе проживают более 7 800 детей с особыми образовательными потребностями, 3 тысячи из них имеют различную инвалидность, 5 700 детей участвуют в образовательном процессе.