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    Более 3 тысяч детей с особыми потребностями обучаются в обычных школах Жамбылской области

    9 Октября 2022, 17:18

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Во второе воскресенье октября в Таразе отмечают День людей с ограниченными возможностями. К празднику обновился автопарк сети психолого-медико-педагогических консультаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Жамбылской области отмечают республиканский праздник - День людей с ограниченными возможностями.

    Сотрудникам психолого-медико-педагогических консультаций аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов вручил ключи от пяти служебных автомобилей марки «LADA Largus». Областная, Кордайская, Меркенская, Таласская и Шуская психолого-медико-педагогические консультации обновили свой автопарк.

    Торжественная церемония прошла в центре поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас».

    Как отметили в пресс-службе акима региона, психолого-медико-педагогические консультации призваны назначать программу обучения, необходимую в соответствии с диагнозом ребенка.

    «Государство на постоянной основе принимает меры по социальной защите людей с инвалидностью, обеспечению прав и улучшению качества их жизни, - сказал глава региона. - В рамках Года детей проводится ряд масштабных мероприятий. Один из ярких примеров - открытие центра «Асыл Мирас». Успешно реализуется проект «Мейірім» по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас проектом охвачено около 1 400 детей».

    Нуржан Нуржигитов отметил, что и меценаты, предприниматели Жамбылской области оказывают финансовую поддержку людям с ограниченными возможностями.

    «Мы и дальше будем принимать все необходимые меры для создания условий всестороннего и гармоничного развития детей», - заверил он.

    Нуржан Нуржигитов сообщил, что в регионе работают 29 специальных учреждений. Несмотря на свои ограничения, более 3 тысяч детей с особыми образовательными потребностями обучаются в общеобразовательных школах области.

    «В регионе находятся шесть психолого-медико-педагогических консультаций, две в Таразе и четыре в районах. Каждая из ПМПК охватывает сразу несколько районов. На служебной машине сотрудники, в частности, психолог и логопед, смогут выезжать в самые дальние населенные пункты», - сообщила исполняющая обязанности заведующей областной психолого-медико-педагогических консультацией Гульмира Кулмашева.

    Нуржан Нуржигитов ознакомился с деятельностью центра поддержки детей с расстройствами аутистического спектра «Асыл Мирас», который открылся при поддержке фонда Булата Утемуратова.

    Центр работает по шести программам интервенции - «Жизненные навыки», «Обучающие навыки», «Ранняя поддержка», «Речевые навыки - Jasper», «Социальные навыки» и «Интенсивный курс». Здесь занимаются дети до 18 лет. Всего в центре 13 кабинетов. Все кабинеты, согласно обучающим программам, оснащены необходимым оборудованием.

    Как сообщили в ведомстве, в регионе проживают более 7 800 детей с особыми образовательными потребностями, 3 тысячи из них имеют различную инвалидность, 5 700 детей участвуют в образовательном процессе.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Дата
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