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    Более 3 тыс. исследований проводят в Казахстане касательно январских событий

    30 Июня 2022, 18:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по расследованию январских событий сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В производстве экспертных организаций находится более 3-х тыс. исследований. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    Он заверил, что органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования.

    «Нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий. По мере установления новых обстоятельств, они будут доведены до сведения общественности. Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения», - призвал представитель Генпрокуратуры.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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