Более 3 тыс. исследований проводят в Казахстане касательно январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по расследованию январских событий сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В производстве экспертных организаций находится более 3-х тыс. исследований. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Он заверил, что органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования.

«Нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий. По мере установления новых обстоятельств, они будут доведены до сведения общественности. Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения», - призвал представитель Генпрокуратуры.