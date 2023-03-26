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    Более 3 тонн мусора собрали на озерах нацпарка «Бурабай» за зиму

    26 Марта 2023, 00:39

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Более 3 тонн мусора собрали за зимний период с акватории озер Щучинско-Боровской курортной зоны инспекторы Государственного национального природного парка «Бурабай». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

    В рамках акции «Чистый лед» сотрудники ГНПП очищают озера от мусора, оставленного рыбаками и любителями активного зимнего отдыха, чтобы он не ушёл под воду после таяния льда. Заодно проводят профилактические беседы с отдыхающими.

    Последняя масштабная акция по очистке ледового покрытия озер Боровое, Щучье и Малое Чебачье в уходящем зимнем сезоне была проведена 24 марта. В ней приняли участие 45 человек инспекторского состава Боровского, Акылбайского, Бармашинского лесничеств, а также рыбаки-любители. С ледового покрова было собрано и вывезено более 35 кг различных бытовых отходов.

    Кстати, в зоне природоохранной ответственности коллектива ГНПП расположены 23 озера. Ледовое покрытие пяти самых крупных из них – озер Щучье, Боровое, Большое и Малое Чебачье, и Катарколь превышает 10,5 тысяч га.

    «Ихтиофауна озёр нацпарка перезимовала в этом году, в целом, нормально. За исключением озёр Жукей и Катарколь, где наблюдалось снижение уровня растворенного в воде кислорода и понадобилось проведение аэрационных мероприятий. Бурить лунки, чтобы насытить кислородом воду, инспекторам нацпарка за зиму пришлось 12 раз. В данный момент обстановка на озерах стабильная. С приближением весны внимание инспекторов перенесено на охрану мест массового нереста рыбы, гнездования водоплавающих и околоводных птиц. Акция «Чистый лёд» стала уже ежегодной традицией, в ней участвуют рыбаки – любители, отдыхающие, местные жители. Тем самым мы призываем всех к чистоте окружающей среды!» – рассказал инженер-ихтиолог Максим Пак.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Экология Боровое
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