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    Более 3 млрд тенге запланировано на оплату гемодиализа в Карагандинской области в этом году

    18 Сентября 2022, 19:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области почти в два раза увеличилось финансирование процедур гемодиализа для пациентов с терминальной почечной недостаточностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гемодиализ станет доступнее для карагандинских пациентов с терминальной почечной недостаточностью. В этом году фонд медстрахования почти вдвое увеличил финансирование оплаты этой дорогостоящей процедуры.

    В Карагандинской области жизненно важные процедуры по искусственному очищению крови регулярно проходят 689 пациентов. За минувшие 7 месяцев фонд медстрахования потратил на их оплату 1,9 млрд тенге.

    В карагандинском филиале центра Nefro Care KZ на учете с хронической болезнью почек состоят 82 пациента. Многие из них на диализе 8–10 лет. Частота посещений зависит в основном от результатов анализов. Пациенты сдают их два раза в месяц. В зависимости от тяжести заболевания и показаний в центре проводят высокопоточный диализ, два вида гемодиафильтрации или одноигольный диализ для пациентов с проблемными сосудами.

    Карагандинец Ернур Искаков на диализе уже больше 20 лет из своих 48. Он посещает центр три раза в неделю. Каждая процедура длится 4 часа. За это время аппаратура очищает кровь от токсинов и выводит лишнюю жидкость из организма.

    «От процедуры до процедуры результата хватает. В остальное время живем обычной жизнью, самочувствие хорошее. Сама процедура проходит в комфортных условиях, на хорошем оборудовании, всем необходимым обеспечены бесплатно», – сказал пациент.

    В Карагандинской области гемодиализ проводят девять медорганизаций. На 2022 год на оплату процедур гемодиализа запланировано 3,6 млрд тенге. В 2019 году, до внедрения системы медицинского страхования, финансирование составляло 1,9 млрд тенге.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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