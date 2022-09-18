Более 3 млрд тенге запланировано на оплату гемодиализа в Карагандинской области в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области почти в два раза увеличилось финансирование процедур гемодиализа для пациентов с терминальной почечной недостаточностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гемодиализ станет доступнее для карагандинских пациентов с терминальной почечной недостаточностью. В этом году фонд медстрахования почти вдвое увеличил финансирование оплаты этой дорогостоящей процедуры.

В Карагандинской области жизненно важные процедуры по искусственному очищению крови регулярно проходят 689 пациентов. За минувшие 7 месяцев фонд медстрахования потратил на их оплату 1,9 млрд тенге.

В карагандинском филиале центра Nefro Care KZ на учете с хронической болезнью почек состоят 82 пациента. Многие из них на диализе 8–10 лет. Частота посещений зависит в основном от результатов анализов. Пациенты сдают их два раза в месяц. В зависимости от тяжести заболевания и показаний в центре проводят высокопоточный диализ, два вида гемодиафильтрации или одноигольный диализ для пациентов с проблемными сосудами.

Карагандинец Ернур Искаков на диализе уже больше 20 лет из своих 48. Он посещает центр три раза в неделю. Каждая процедура длится 4 часа. За это время аппаратура очищает кровь от токсинов и выводит лишнюю жидкость из организма.

«От процедуры до процедуры результата хватает. В остальное время живем обычной жизнью, самочувствие хорошее. Сама процедура проходит в комфортных условиях, на хорошем оборудовании, всем необходимым обеспечены бесплатно», – сказал пациент.

В Карагандинской области гемодиализ проводят девять медорганизаций. На 2022 год на оплату процедур гемодиализа запланировано 3,6 млрд тенге. В 2019 году, до внедрения системы медицинского страхования, финансирование составляло 1,9 млрд тенге.



