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    Более 3 млрд тенге выделили на развитие инфраструктуры в Атырау

    28 Января 2023, 02:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году на развитие инфраструктуры в Атырау направят из бюджета 3,1 млрд тенге. Об этом сообщил главный специалист государственного учреждения «Отдел строительства города Атырау» Нурболат Булеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На выделенные средства уже идет строительство канализационных, газовых, электрических линий и линий связи, охватывающих многоэтажные жилые дома в микрорайоне Талгарьян. Также ведется прокладка магистральной водопроводной линии протяженностью 9,3 км, строится 16-километровая канализационная линия от насосной станции. В рамках благоустройства поселка Спутник ведется строительство детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек, электростанции мощностью 110/10 кВ. Параллельно ведется строительство линии связи протяженностью 14 км», - сказал Нурболат Булеков.

    В пригородном селе Береке начато строительство электрических сетей на 53 улицах. В населенном пункте Зарослый ведется реконструкция электросетей и уличного освещения на 31 улице.
    По его словам, в этом году начнутся работы по строительству инженерных коммуникаций в населенном пункте Кайнар, микрорайонах Жулдыз, Зарослый, Таскала, Аксай. Проектно-сметная документация уже готова.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Инфраструктурные проекты Атырауская область Атырау
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