Более 3 млрд тенге выделили на горячее питание в жамбылских школах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из фонда всеобуча нуждающиеся в социальной помощи учащиеся Жамбылской области обеспечиваются в школах горячим питанием, учебниками, одеждой и школьными принадлежностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, фонд всеобуча во всех школах Казахстана предназначен для обеспечения нуждающихся в социальной помощи учеников необходимыми условиями для получения образования. Помощь оказывается нескольким категориям детей, в числе которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из семей в чрезвычайной ситуации и иные категории. В рамках помощи предоставляются один раз в день горячее питание, канцелярские товары, спортивная форма, в отдельных случаях – теплая зимняя одежда, участие в культурно-спортивных мероприятиях, направление в летние лагеря.

По информации пресс-службы управления образования акимата Жамбылской области, на развитие сферы образования в этом году выделили 244,4 млрд тенге, что составляет 53% бюджета области. На приобретение учебников, учебно-методических комплексов и дополнительных учебных пособий выделили 2,9 млрд тенге.

Из фонда всеобщего обязательного образования для детей, нуждающихся в социальной помощи, выделили 5,2 млрд тенге. В эту сумму входит обеспечение горячим питанием более 47 тысяч детей на 3,1 млрд тенге, приобретение одежды и школьных принадлежностей для 46 тысяч детей на 1,7 млрд тенге, а также оплата летнего отдыха 39 тысяч детей на 39,1 млн тенге. Помощь оказывается по заявлению родителей или законных представителей.

На лицевые счета родителей или законных представителей детей перечислили по 32 500 тенге на приобретение одежды, обуви и письменных принадлежностей.

Как сообщили в ведомстве, накануне нового учебного года в Жамбылской области прошла общереспубликанская акция «Дорога в школу - Добро без границ», в рамках которой за счет спонсоров более 1 500 жамбылских детей получили материальную помощь на сумму 28,7 млн тенге.

Согласно постановлению Правительства РК 226,7 млн тенге бюджетных средств дополнительно выделили на оказание материальной помощи нуждающимся в социальной помощи детям в начале учебного года.

По последним данным, в области проживают более 442 тысяч детей в возрасте до 18 лет. В 443 дневных школах Жамбылской области обучаются 237 тысяч учащихся.