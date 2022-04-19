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    Более 3 млн казахстанцев не имеют доступа к услугам соцмедстрахования

    19 Апреля 2022, 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Безработные и не имеющие подтвержденного постоянного дохода казахстанцы сталкиваются со сложностями в получении услуг соцмедстрахования. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня, в целом по стране 3,3 млн. человек или 17,2% населения страны, в том числе 1,5 млн. сельского населения не имеют доступа к медицинской помощи в системе ОСМС. Они также не имеют подтвержденного постоянного дохода и социального статуса безработных», - сообщили в Фонде в ответ на запрос Казинформа.

    Согласно предоставленной информации, в случае заболевания такие лица вынуждены обращаться за платной медицинской помощью.

    Ранее сообщалось о внесении ряда поправок в Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании», направленных на более широкий охват населения услугами соцмедстрахования. В частности, теперь будет упрощен механизм оплаты взносов для самозанятых и неработающих лиц.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Страхование Здравоохранение Общество Медстрахование
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