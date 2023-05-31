Более 3,7 млн казахстанских школьников завершили учебный год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане завершают учебный год более 3 млн 700 тысяч учащихся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

По данным Минпросвещения, 172 тысячи выпускников окончили 11 классы, из них 6 тысяч 800 претендентов «Алтын белгі». 9-й класс окончили более 288 тысяч выпускников. 85,3% детей 1-10 классов будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением. Это 2 млн 800 тысяч детей по стране, из них 500 тысяч детей из отдельных категорий семей.

Для организации детского отдыха будут работать 218 загородных и 10 200 пришкольных, профильных и палаточных лагерей. Также будут реализованы проекты «Этноаул» и «Летняя путевка». Действуют школы летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах.

На летних каникулах будут открыты секции и кружки в учреждениях дополнительного образования.

«Для 1 млн 400 тысяч детей будут работать 11 тысяч кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений. Также дети могут заниматься садоводством в рамках программы «Жасыл ел», путешествовать по сакральным местам страны, тренироваться на спортивных тренировочных сборах, посещать языковые курсы», - добавили в пресс-службе ведомства.



