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    Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования

    25 Мая 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площади засоленных земель составили порядка 798,4 тыс. га в Казахстане. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях охвата мелиоративным мониторингом всех орошаемых земель республики в прошлом году оптимизирована структура гидрогеолого-мелиоративной службы. По результатам выполнения комплекса работ к категории с хорошим состоянием отнесено порядка 1,4 млн. га, к удовлетворительным – 545,4 тыс. га и к неудовлетворительным – 366,2 тыс. га или 16% от общей площади орошаемых земель», - сказал Ербол Карашукеев, выступая в Сенате.

    Согласно озвученным данным, площади засоленных земель с различной степенью засоления составили порядка 798,4 тыс. га, в том числе с сильной степенью засоления – 133,6 тыс. га. Основные площади таких земель расположены в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областях.

    «В настоящее время из-за эродированности 29,3 млн га фактически не пригодны для дальнейшего использования. При этом, ежегодно на площади от 5 до 7 млн га проводятся почвенные обследования сельхозземель с целью определения качественной характеристики почв», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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