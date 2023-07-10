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    Более 270 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг с начала года

    10 Июля 2023, 05:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили 210,6 тысячи технических средств реабилитации, 6,5 тысячи – услуг жестового языка, 25,3 – индивидуального помощника, 29,4 тысячи – санаторно-курортного лечения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно посредством доставки либо самовывозом.

    Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    На сегодня на портале зарегистрированы 854 медико-социальных учреждения (отделения), оказывающих специальные социальные услуги, 441 поставщик технических средств реабилитации, более 27 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 696 жестового языка и 106 санаторно-курортного лечения.

    Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Как сообщалось ранее, в рамках реализации Социального кодекса РК предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу, созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление поставщику письма с указанием сроков исправления выявленных недочетов и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с портала и включении в список недобросовестных поставщиков.

    Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минтруда РК Общество
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