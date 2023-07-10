Более 270 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили 210,6 тысячи технических средств реабилитации, 6,5 тысячи – услуг жестового языка, 25,3 – индивидуального помощника, 29,4 тысячи – санаторно-курортного лечения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодня на портале зарегистрированы 854 медико-социальных учреждения (отделения), оказывающих специальные социальные услуги, 441 поставщик технических средств реабилитации, более 27 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 696 жестового языка и 106 санаторно-курортного лечения.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, в рамках реализации Социального кодекса РК предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по Порталу, созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление поставщику письма с указанием сроков исправления выявленных недочетов и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с портала и включении в список недобросовестных поставщиков.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.