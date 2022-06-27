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    Более 266 тыс. паломников прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

    27 Июня 2022, 13:27

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 25 июня в Медине находились 95 194 паломника, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Согласно данным Министерства по делам хаджа и умры королевства, около 215 тыс. паломников прибыли через международный аэропорт имени принца Мохаммеда бин Абдулазиза в Медине, еще 17 тыс. – через сухопутные пограничные переходы.

    Наибольшее количество паломников прилетели из Бангладеша, число которых составило 12 тыс. человек, далее следуют Нигерия, Индия, Индонезия и Ирак.

    Около 171 тыс. паломников уже покинули Медину и направились к святым местам в Мекке. По состоянию на субботу в Медине находились 95 194 паломника.

    Как отмечается в заявлении министерства, власти работают круглосуточно, чтобы встретить прибывающих паломников.

    В этом году Саудовская Аравия установила квоту в 1 млн паломников, а также ввела жесткие требования: паломники должны быть не старше 65 лет и иметь сертификат прививок против COVID-19. Кроме того, врачи призвали паломников получить вакцину против менингококковой инфекции.

    Как ожидается, 4 тыс. казахстанцев отправятся на хадж в этом году.

    Хадж проводится в течение пяти дней – с 8 по 12 день мусульманского месяца Зу-ль-хиджа. В связи с тем, что лунный мусульманский календарь на 11 дней короче григорианского, время хаджа каждый год меняется. В этом году он проводится с 7 по 12 июля.

    Автор:

    Арсен Утешев

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