Более 253 тыс. тенге составила среднемесячная зарплата актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Среднемесячная номинальная заработная плата одного актюбинского работника составляет 253 010 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за первый квартал 2022 года составила 253 010 тенге. Рост зарплаты к соответствующему кварталу 2021 года составил 129%, а в реальном выражении – 116,8%. Наибольший рост среднемесячной заработной платы по сравнению с прошлым годом отмечается в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 48,3%, в государственном управлении и обороне; в обязательном социальном обеспечении – на 41,2%, в промышленности – на 35,9%, в транспорте и складировании – на 33,9%», - сообщили в пресс-службе областного департамента Бюро нацстатистики.

В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 23,4%, в здравоохранении и социальных услугах – на 20,4%.

Среди отраслей наиболее высокая заработная плата отмечена в сфере горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 398191 тенге (в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень), в транспорте и складировании – 349131 тенге (в 1,4 раза), в финансовой и страховой деятельности – 317919 тенге (в 1,3 раза).

Низкий уровень среднемесячной номинальной заработной платы отмечен в области деятельности административного и вспомогательного обслуживания – 122500 тенге, что на 51,6% меньше показателя в среднем по области.

Среди районов Актюбинской области самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата наблюдается в Хромтауском районе – 344257 тенге, что на 36,1% превышает среднеобластной показатель.

И наоборот в Уилском районе средняя зарплата составила 180380 тенге, что на 28,7% ниже среднего уровня по области.