Более 250 казахстанских школьников завоевали медали на международных олимпиадах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 252 казахстанских школьника завоевали медали на международных олимпиадах по основным предметам с начала этого года. Об этом передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Юные таланты принесли в копилку страны 45 золотых, 78 серебряных и 129 бронзовых медалей. Они успешно представили Казахстан в таких престижных континетальных олимпиадах, как международная дистанционная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада, международная математическая олимпиада «Шелковый путь», Балканская олимпиада по математике, международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, Азиатская олимпиада по физике (APhO), международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике.

«Число участников в международных предметных олимпиадах в этом году увеличилось до 600 школьников. 27 наших ребят обновили рекорд прошлых лет и завоевали медали в 7-ми самых престижных международных олимпиадах - IMO, IPhO, IBO, IOL, IchO и др. Впервые за всю историю участия призеры этих олимпиад получили премии на сумму более 73 млн тенге. Также им предоставлены гранты для обучения в отечественных вузах. В следующем году перечень олимпиад, по итогам которых дети будут получать аналогичную поддержку увеличится с 7 до 14.», - отметила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получает денежное вознаграждение в размере 1500 минимальных расчетных показателей (МРП), за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получают и педагоги, подготовившие школьников к интеллектуальным соревнованиям.



