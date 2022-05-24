Более 240 случаев травматизма людей зафиксировано на железных дорогах РК за пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О случаях совершения суицида на железнодорожных путях сообщил заместитель директора по безопасности движения АО НК «КТЖ» Ниязбек Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По статистике с 2018 года на железной дороге было зарегистрировно 247 случаев травматизма людей. Из них 213 случаев с летальным исходом», - сказал Ниязбек Жанабаев на брифинге.

По статистике за пять месяцев 2022 года допущено 25 случаев наезда на людей, из них с летальным исходом - 13 случаев, с травматическим - 12 случаев.

«Два случая суицида, пять случаев наезда поизошли в состоянии алкогольного опьянения, остальные случаи связаны с нарушением правил передвижения. К сожалению, было допущено два случая наезда на несовершеннолетних», - добавил Ниязбек Жанабаев.

Ранее сообщалось, что ужесточить наказание за игнорирование правил передвижения на железной дороге могут в Казахстане.

«В большинстве случаев пешеходы передвигаются по опасным участкам, не используя мосты и специально обозначенные полосы для перехода через железнодорожные пути. Вследствие этого происходят трагические события. Компания инициировала внесение изменений в Административный кодекс в части увеличения штрафов за проезд или проход в неустановленном месте железной дороги, выпас скота вдоль железнодорожной полосы и иные нарушения правил. Эти предложения внесены на рассмотрение Министерства юстиции. Мы считаем, что эти шаги будут способствовать тому, чтобы население не нарушало правила», - сказал директор по безопасности филиала АО НК «КТЖ» - «Дирекция магистральные сети» Бахытбек Алдажаров.