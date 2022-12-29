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    Более 240 кубов леса незаконно вырубили в Акмолинской области в 2022 году

    29 Декабря 2022, 04:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Восемь уголовных дел завели за незаконную порубку леса в Акмолинской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оперативно-профилактические мероприятия департамента полиции Акмолинской области в сфере природоохранного законодательства хоть и проводятся на постоянной основе, в этом году незаконными действиями правонарушителей вырублено 243 кубов леса. Государству причинен ущерб на сумму свыше 1 млн тенге.

    С целью пресечения незаконной порубки, заготовки, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в период с 15 до 31 декабря на территории региона проводится республиканская акция «Шырша».

    В ходе мероприятия стражи порядка напоминают, что незаконная порубка лесных насаждений хвойных пород влечет за собой административную и уголовную ответственность.

    Так, незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, влечет штраф на физических лиц до 50 МРП, входящих в лесной фонд – до 100 МРП. В случае причинения ущерба на сумму свыше 100 МРП наступает уголовная ответственность.

    В целом, за период проведения акции по статье 386 КоАП РК акмолинскими полицейскими выявлено 10 правонарушений, составлено три административных протокола по статье381-1 КоАП РК.

    С начала года возбуждено восемь уголовных дел по статье 340 УК РК «Незаконная порубка», одно уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража» начато в рамках ОПМ.
    Акмолинская область Борьба с преступностью Происшествия Экология Природа
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