Более 237 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 г. через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили порядка 180,7 тыс. технических средств реабилитации (ТСР), 6,5 тыс. – услуг жестового языка, 25,3 – индивидуального помощника, 24,7 тыс. – санаторно-курортного лечения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью (ЛСИ) средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на портале зарегистрированы 853 медико-социальных учреждения (отделения), оказывающих специальные социальные услуги, 404 поставщика ТСР, более 27 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 691 жестового языка и 103 санаторно-курортного лечения.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, в рамках реализации Социального кодекса РК предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по порталу, созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с портала и включении в список недобросовестных поставщиков.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.