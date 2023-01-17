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    Более 230 земельных участков вернули в госсобственность в СКО

    17 Января 2023, 13:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры вернули в госсобственность 232 земельных участка площадью 124 тысячи га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, за прошлый год прокуроры защитили права более 11 тысяч обладателей условных земельных долей в 26 проблемных предприятиях. По фактам подделок протоколов общих собраний с участием пайщиков, мошенничеств, злоупотребления полномочиями руководителями агроформирований начаты 22 досудебных расследования.

    «В целях защиты прав четырех тысяч обладателей земельных долей - участников ТОО «Жаркын-СК» - прокурором подано исковое заявление об отмене 14 договоров залога, заключенных между указанным товариществом и АО «Аграрная кредитная корпорация». Они обеспечивали заем в сумме 600 млн тенге и в 2017 году были заключены без получения согласия пайщиков. Решением экономического суда в декабре прошлого года иск прокурора о признании недействительными 14 договоров залога полностью удовлетворен. В отношении директора и бывшего директора ТОО «Жаркын СК» по факту мошенничества проводились досудебные расследования, по результатам уголовные дела направили в суд. Приговорами судов они осуждены к реальным срокам лишения свободы», - проинформировали в пресс-службе прокуратуры.

    По этому делу приговоры еще не вступили в законную силу.

    В прокуратуре сообщили, что продолжается досудебное расследование, начатое на основании коллективных заявлений пайщиков группы предприятий холдинга «Алиби» о незаконном получении руководством займа в сумме 4,7 млрд тенге под залог земельных участков. Проводится аудиторская проверка для установления суммы ущерба и конечного бенефициара денежных средств.

    «В целях защиты прав более 21 тысячи обладателей условных земельных долей проводится претензионно-исковая работа по отмене договоров займа и залога, создавших условия для потери пайщиками своих условных долей», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура Сельское хозяйство
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