Более 23% казахстанцев ведут здоровый образ жизни – Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о проводимой работе по формированию здорового образа жизни среди населения страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня служба ЗОЖ на республиканском уровне представлена Национальным центром общественного здравоохранения. На региональном уровне функции ЗОЖ переданы в конкурентную среду. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, по итогам 2022 года составила 23,2%», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, во время пандемии коронавирусной инфекции бюджет на пропаганду ЗОЖ был сокращен в 4 раза в сравнении с 2019 годом и на сегодня составляет 512 млн тенге. Это привело к снижению реализации мероприятий ЗОЖ в 10 раз и осведомленности населения с 67% в 2019 году до 12% в 2022 году.

«В целях повышения осведомленности населения навыкам ЗОЖ, профилактики неинфекционных заболеваний реализуется Национальный проект «Здоровая нация», в котором принято отдельное направление по увеличению доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитию массового спорта, в том числе меры по снижению потребления табачных изделий, алкоголя, ожирения и др», - отметила министр.

В 2023 году будут проведены более 1,4 млн мероприятий ЗОЖ среди населения.

Продолжится внедрение проектов ВОЗ «Здоровые города», «Здоровые школы», «Здоровые университеты» для снижения неинфекционных заболеваний.



