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    Более 22 тысяч россиян получили разрешение для работы в Казахстане

    27 Декабря 2022, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова ответила, сколько иностранных граждан, в том числе российских граждан, остаются в Казахстане в целях трудоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Иностранные граждане, которые получили разрешение, у нас на счету. В этом году 14 тысячам иностранных специалистов дали разрешение для работы в Казахстане, они работают и отчисляют обязательный пенсионный взнос. В отношении российских граждан представлялась информация - число составляет чуть больше 22 тысяч, которые отчисляют обязательный пенсионный взнос», - сообщила журналистам в кулуарах заседания Правительства Тамара Дуйсенова.

    Ранее министр труда ответила на вопрос, сколько пенсионеров будет в Казахстане с 2028 года.

    Ежегодно в стране выходят на пенсию около 120 тысяч человек. По данным Минтруда, сегодня насчитываются 2,2 млн пенсионеров, а с 2028 года их число составит до 2,6 млн человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Минтруда РК Занятость Россия мигранты
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