Более 22 тысяч россиян получили разрешение для работы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова ответила, сколько иностранных граждан, в том числе российских граждан, остаются в Казахстане в целях трудоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Иностранные граждане, которые получили разрешение, у нас на счету. В этом году 14 тысячам иностранных специалистов дали разрешение для работы в Казахстане, они работают и отчисляют обязательный пенсионный взнос. В отношении российских граждан представлялась информация - число составляет чуть больше 22 тысяч, которые отчисляют обязательный пенсионный взнос», - сообщила журналистам в кулуарах заседания Правительства Тамара Дуйсенова.

Ранее министр труда ответила на вопрос, сколько пенсионеров будет в Казахстане с 2028 года.

Ежегодно в стране выходят на пенсию около 120 тысяч человек. По данным Минтруда, сегодня насчитываются 2,2 млн пенсионеров, а с 2028 года их число составит до 2,6 млн человек.



