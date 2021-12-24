Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 200 студентов из Афганистана получили гуманитарную помощь в Казахстане

    24 Декабря 2021, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В декабре текущего года афганские студенты, обучающиеся в казахстанских вузах, обратились за помощью в Международную организацию по миграции (Агентство ООН по миграции в Казахстане). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

    Международная организация по миграции при финансовой поддержке GFFO (German Federal Foreign Office), совместно с Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, Комитетом миграционной службы Министерства внутренних дел РК и Министерством труда и социальной защиты РК населения провели гуманитарную акцию по оказанию помощи гражданам Афганистана.

    В рамках гуманитарной помощи более 200 афганских студентов получили финансовую и консультационно-правовую поддержку. На сегодняшний момент акция реализована в городах Алматы, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Нур-Султан .

    «Комитет миграционной службы выдал и продлил визы на обучение 155 гражданам Афганистана, обучающимся в высших учебных заведениях страны. Со стороны Комитета миграционной службы была оказана организационная роль. Со стороны Международной организации миграции оказана соответствующая финансовая помощь», - отметил полковник полиции, заместитель Председателя Комитета миграционной службы МВД РК Тлеубек Тахтанов.

    «Сейчас у нас нет возможности получить деньги от наших семей, потому что банковская система в стране пока не действует. Никто не может отправить или перевести деньги, поэтому нам предложили сделать запрос в такие организации, как Агентство ООН по миграции», - поделился афганский студент из города Нур-Султана Мухаммад Кабир Ехсан, ставший одним из получателей гуманитарной помощи.

    Как отметили в Национальном центре по правам человека (НЦПЧ), который выполняет роль аппарата Уполномоченного по правам человека в РК, всем студентам была оказана юридическая, правовая и консультационная поддержка. Одной из ключевых задач акции являлось обеспечение легализации их правового статуса пребывания в РК.

    «Мировое сообщество уделяет пристальное внимание вопросам защиты прав человека, особенно в странах, переживающих тяжелый период на фоне внутренних политических и экономических событий. Каждое государство самостоятельно определяет тот пакет мер поддержки, который может принять в отношении мигрантов, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Одним из ключевых направлений акции является легализация правового статуса пребывания в Казахстане граждан из Афганистана, чтобы они могли продолжить образование, что является для многих из них сложностью не только по правовым причинам, но и ввиду языковых барьеров. Все они оказались в данной ситуации не по своей воле и проявление гуманного отношения к ним – не только обязанность государства, но в первую очередь наш общий человеческий долг», - заключила Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Образование Права человека Другие государственные органы Афганистан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Финал конкурса «Мост китайского языка» для студентов и школьников прошел в Караганде
    Как исход выборов в Турции может повлиять на Казахстан – мнение политолога
    В Бельгии зарубежные студенты провели демонстрацию против повышения взносов в местных университетах
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров