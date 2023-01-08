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    Более 200 сайгачьих рогов пытался продать житель Талдыкоргана

    8 Января 2023, 18:49

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Мужчина перевозил животные дериваты в дорожных сумках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «8 января полицейские, сотрудники погранслужбы КНБ РК при участии спецназа Нацгвардии задержали подозреваемого в сбыте сайгачьих рогов. 32-летний мужчина оказался жителем Аксуского района. При обыске у него изъяли две дорожные сумки с животными дериватами в количестве 222 штук», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.


    Расследование проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Мужчину взяли под стражу.

    Ранее браконьера задержали в столице. Он охотился на уток.

    Фото: polisia.kz
    Борьба с преступностью Видео Регионы Животные Жетысуская область Талдыкорган Браконьерство
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