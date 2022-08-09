Более 200 религиозных книг изъяли у мужчины в аэропорту Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту города Шымкента транспортные полицейские изъяли у 31-летнего мужчины более 200 книг религиозного содержания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

5 июля текущего года в аэропорту города Шымкента, при прохождении досмотра по прибытию международного рейса «Шарм-эль-Шейх- Шымкент» был установлен и задержан 31-летний житель города Туркестана, у которого при проверке были обнаружены и изъяты 222 книги религиозного содержания.

Cотрудниками линейного отдела полиции на станции Шымкента в отношении правонарушителя составлен административный протокол по пункту третьему части первой статьи 490 КРКоАП «Ввоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения», материал направлен в суд.

2 августа текущего года административным судом города Шымкента мужчина привлечен к административной ответственности и ему наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 50 МРП в сумме 153 тыс. 450 тенге.





Фото: pixy.org