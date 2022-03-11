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    Более 200 проектов просубсидированы в рамках госпрограмм в Жанаозене

    11 Марта 2022, 22:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене более 200 проектов просубсидированы в рамках госпрограмм. Об этом сообщил аким Жанаозена Максат Ибагаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» просубсидированы 218 проектов на 2 661 млн тенге, а в рамках программы «Нур-Капитал» - три проекта (приобретение оборудования для Центра платных медицинских услуг, приобретение помещения для действующего кулинарного производства, строительство репетиторского центра). Стоимость этого проекта составила 77 млн тенге, при этом созданы 9 рабочих мест. По программе «Еңбек» трое сельских предпринимателей получили 12 млн тенге на развитие животноводства. Созданы 7 рабочих мест», - рассказал Максат Ибагаров.

    По его словам, в Актау и Жанаозене предусмотрено 700 и 300 млн тенге соответственно для выдачи кредитов предпринимателям. Из этих средств 270 млн тенге уже получили 29 предпринимателей. Три предпринимателя получили кредит в размере 26 млн тенге под 4 и 6% по реинвестированию.

    В целом, в городе зарегистрировано 9084 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них действующих - 8 409 единиц, что составляет 93% от общего количества.

    Напомним, более 4,5 тысяч рабочих мест создано в Жанаозене за последний год.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Бизнес Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана Енбек жолы Дорожная карта Трудоустройство
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