Более 200 проектов просубсидированы в рамках госпрограмм в Жанаозене

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Жанаозене более 200 проектов просубсидированы в рамках госпрограмм. Об этом сообщил аким Жанаозена Максат Ибагаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» просубсидированы 218 проектов на 2 661 млн тенге, а в рамках программы «Нур-Капитал» - три проекта (приобретение оборудования для Центра платных медицинских услуг, приобретение помещения для действующего кулинарного производства, строительство репетиторского центра). Стоимость этого проекта составила 77 млн тенге, при этом созданы 9 рабочих мест. По программе «Еңбек» трое сельских предпринимателей получили 12 млн тенге на развитие животноводства. Созданы 7 рабочих мест», - рассказал Максат Ибагаров.

По его словам, в Актау и Жанаозене предусмотрено 700 и 300 млн тенге соответственно для выдачи кредитов предпринимателям. Из этих средств 270 млн тенге уже получили 29 предпринимателей. Три предпринимателя получили кредит в размере 26 млн тенге под 4 и 6% по реинвестированию.

В целом, в городе зарегистрировано 9084 субъекта малого и среднего предпринимательства. Из них действующих - 8 409 единиц, что составляет 93% от общего количества.

Напомним, более 4,5 тысяч рабочих мест создано в Жанаозене за последний год.