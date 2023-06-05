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    Более 200 млрд тенге выделено на улучшение качества жизни в селах

    5 Июня 2023, 11:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о ходе реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі», направленного на улучшение качества жизни сельских жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2023 году на реализацию 1,8 тыс проектов выделено порядка 200 млрд тенге, которые реализуются в 800 селах с потенциалом развития. На данные средства реализуются 222 проекта в ЖКХ, 421 проект социальной инфраструктуры, а также 1168 проектов транспортной инфраструктуры», - сказал Алибек Куантыров на правчасе в Мажилисе.

    При этом, отмечает министр, по данной программе по областям имеются конкретные примеры эффективности бюджетных инвестиций.

    «Так, в Иртышском районе Павлодарской области в 2019-2022 гг. было охвачено 5 сел, где реализовано 25 проектов на общую сумму 1,4 млрд тенге. В результате, за этот же период в данные села района привлечено 7,6 млрд тенге частных инвестиций. Таким образом, мы видим, что на 1 тенге вложенных бюджетных инвестиций приходится 5,4 тенге привлеченных частных инвестиций. В свою очередь, в Мартукском районе Актюбинской области по 8 селам, охваченным проектом «Ауыл-Ел бесігі», за 4 года на реализацию 9 проектов было выделено 3,1 млрд тенге», - сообщил Куантыров.

    В результате, по его словам, в эти села на реализацию 97 проектов привлечено 9,5 млрд тенге частных инвестиций.

    «Таким образом, в данном районе на 1 тенге вложенных бюджетных инвестиций приходится 3 тенге привлеченных частных инвестиций. На наш взгляд, это неплохой результат. Это говорит о том, что государственные инвестиции увеличивают привлекательность сельских населенных пунктов, и частный бизнес тоже начинает инвестировать в их развитие», - добавил глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Регионы Казахстана Миннацэкономики
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