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    Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК

    9 Июня 2023, 16:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как планируют решать вопрос с обеспечением объектов сельского здравоохранения медицинскими кадрами, рассказал вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данной задаче планируется подготовка 1100 медицинских работников для объектов сельского здравоохранения: в 2023 году – 600 человек, в 2024 году – 500 человек», - сказал Жандос Буркитбаев.

    По его словам, прогнозные расходы на реализацию нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» по предварительным расчетам составили 217,6 млрд тенге.

    В ведомстве уточнили, что из них в 2023 году – 99,5 млрд тенге; в 2024 году – 98 млрд тенге; в 2025 году – 20,1 млрд тенге. Данная сумма была зарезервирована Министерством финансов на 2023-2025 годы.

    Ранее сообщалось, что число объектов в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» оптимизировано.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение
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