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    Более 200 млн тенге похищены при строительстве водоочистного сооружения в Мангистауской области

    31 Августа 2021, 20:41

    МАНГИСТАУ.КАЗИНФОРМ - Возбуждено уголовное дело по факту хищения средств на строительство водоочистного сооружения в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентство финансового мониторинга РК.

    Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

    «В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» и подрядной организации заключен договор государственных закупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга, Бейнеуского района Мангистауской области на сумму 477,6 миллионов тенге.

    Согласно заключению судебно-строительной экспертизы сумма невыполненных работ составляет 203,6 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

    Подозреваемые в лице руководителей структурных подразделений государственных учреждений и подрядной организации в сфере строительства задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

    Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Коррупция Строительство Мангистауская область
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