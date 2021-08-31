Более 200 млн тенге похищены при строительстве водоочистного сооружения в Мангистауской области

МАНГИСТАУ.КАЗИНФОРМ - Возбуждено уголовное дело по факту хищения средств на строительство водоочистного сооружения в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентство финансового мониторинга РК.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» и подрядной организации заключен договор государственных закупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга, Бейнеуского района Мангистауской области на сумму 477,6 миллионов тенге.

Согласно заключению судебно-строительной экспертизы сумма невыполненных работ составляет 203,6 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Подозреваемые в лице руководителей структурных подразделений государственных учреждений и подрядной организации в сфере строительства задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.