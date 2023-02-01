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    Более 200 литров контрафактного алкоголя изъяли у жителя СКО

    1 Февраля 2023, 13:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обнаружили у жителя Есильского района 43 «пятилитровки» алкоголя. Общий объем изъятого контрафактного спиртного превысил 200 литров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, факт незаконной продажи спиртосодержащих напитков «из-под полы» выявил участковый райцентра Явленки. В частном доме полицейские обнаружили и изъяли 43 пятилитровые пластиковые бутылки и другую тару с алкоголем. Всего 219 литров контрафакта. Теперь 40-летнему сельчанину придется понести административную ответственность.

    Полицейские отмечают, что незаконно реализуемая в любое время суток алкогольная продукция не только провоцирует рост правонарушений, но и представляет опасность для здоровья потребителей.



    Фото: portalkomunalny.pl

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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