Более 200 детей заболели острой кишечной инфекцией в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – За семь месяцев этого года зарегистрировано 352 случая острой кишечной инфекции, в том числе среди детей до 14 лет – 219. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость увеличилась на 97,5 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, пути передачи распространения инфекции: 100 % – пищевой, 94,7 % – продукты домашнего приготовления, 3,5 % – фрукты, 1,8 % – молочные продукты.

«Основным фактором передачи через пищу остаются приготовленные в домашних условиях продукты, немытые фрукты и овощи, и хранящиеся без холода. В отчетном периоде по области случаев, связанных с факторами передачи инфекции через арбуз и мороженое, не зарегистрировано», - отметили в ДСЭК региона.

Острые кишечные инфекции – это многочисленная группа заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Симптомы заболевания: боль в области живота, тошнота, рвота, озноб, повышение температуры, диарея, а в тяжелых случаях – обезвоживание.

Специалисты советуют немедленно обращаться за медпомощью и не заниматься самолечением при первых признаках заболевания.



