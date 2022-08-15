Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Более 200 детей заболели острой кишечной инфекцией в Жетысуской области

    15 Августа 2022 18:19

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – За семь месяцев этого года зарегистрировано 352 случая острой кишечной инфекции, в том числе среди детей до 14 лет – 219. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость увеличилась на 97,5 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, пути передачи распространения инфекции: 100 % – пищевой, 94,7 % – продукты домашнего приготовления, 3,5 % – фрукты, 1,8 % – молочные продукты.

    «Основным фактором передачи через пищу остаются приготовленные в домашних условиях продукты, немытые фрукты и овощи, и хранящиеся без холода. В отчетном периоде по области случаев, связанных с факторами передачи инфекции через арбуз и мороженое, не зарегистрировано», - отметили в ДСЭК региона.

    Острые кишечные инфекции – это многочисленная группа заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Симптомы заболевания: боль в области живота, тошнота, рвота, озноб, повышение температуры, диарея, а в тяжелых случаях – обезвоживание.

    Специалисты советуют немедленно обращаться за медпомощью и не заниматься самолечением при первых признаках заболевания.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Здравоохранение #Общество #Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
    Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
    Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
    Жителям Жетысуской области реализовано 120 тыс. тонн угля
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров