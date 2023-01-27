Более 200 депутатов выберут в маслихаты разных уровней в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на предстоящих выборах будут избраны 214 депутатов в маслихаты различных уровней и два депутата в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В маслихат Карагандинской области пройдут 36 депутатов из 18 округов. Из них 18 по партийным спискам и 18 одномандатников. В маслихаты районов и городов граждане будут выбирать кандидатов только от одномандатных округов. На сегодняшний день по 13 городским и районным маслихатам определено 178 мажоритарных округов.

Депутатов в Мажилис Парламента по одномандатным спискам будут выбирать в двух избирательных округах:

- № 18 с центром в г. Караганде в границах Караганды, Бухар-Жырауского;

- № 19 с центром в г. Темиртау в границах Темиртау, Балхаша, Приозерска, Сарани, Шахтинска, Абайского, Актогайского, Каркаралинского, Нуринского, Осакаровского, Шетского районов.

Всего по области сформированы 198 окружных комиссий. Избирательных участков будет 654, из которых 33 закрытых. В день выборов работу будут осуществлять 863 избирательных комиссии, в составе которых 5 611 членов.

По словам председателя областной избирательной комиссии Кайрата Нуркенова, составы окружных комиссий утверждены соответствующими маслихатами. Их число составляет 975 человек.

На сегодняшний день известно, что в выборах примут участие все семь зарегистрированных политических партий. Это:

- «Amanat»;

- Демократическая партия Казахстана «Ак Жол»;

- Народная партия Казахстана,

- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

- «Общенациональная социал-демократическая партия»;

- «Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

- Общественное объединение «Партия «Respublica».

Отличительная особенность нынешних выборов – они пройдут по смешанной избирательной системе. То есть, казахстанцы будут выбирать депутатов не только по партийным спискам, но и смогут голосовать за конкретных кандидатов от одномандатных округов, выдвигаемых общественными организациями или самовыдвиженцев.

Пропорционально состав Мажилиса будет выглядеть так: 70 % депутатов от партий и 30 от одномандатных округов. То есть, 69 депутатов по партийным спискам и 29 по республиканским одномандатным округам.

Выборы в маслихаты областей пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50.

Предвыборная гонка стартует 18 февраля.



