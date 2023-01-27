Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Более 200 депутатов выберут в маслихаты разных уровней в Карагандинской области

    27 Января 2023, 13:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на предстоящих выборах будут избраны 214 депутатов в маслихаты различных уровней и два депутата в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В маслихат Карагандинской области пройдут 36 депутатов из 18 округов. Из них 18 по партийным спискам и 18 одномандатников. В маслихаты районов и городов граждане будут выбирать кандидатов только от одномандатных округов. На сегодняшний день по 13 городским и районным маслихатам определено 178 мажоритарных округов.

    Депутатов в Мажилис Парламента по одномандатным спискам будут выбирать в двух избирательных округах:

    - № 18 с центром в г. Караганде в границах Караганды, Бухар-Жырауского;

    - № 19 с центром в г. Темиртау в границах Темиртау, Балхаша, Приозерска, Сарани, Шахтинска, Абайского, Актогайского, Каркаралинского, Нуринского, Осакаровского, Шетского районов.

    Всего по области сформированы 198 окружных комиссий. Избирательных участков будет 654, из которых 33 закрытых. В день выборов работу будут осуществлять 863 избирательных комиссии, в составе которых 5 611 членов.

    По словам председателя областной избирательной комиссии Кайрата Нуркенова, составы окружных комиссий утверждены соответствующими маслихатами. Их число составляет 975 человек.

    На сегодняшний день известно, что в выборах примут участие все семь зарегистрированных политических партий. Это:

    - «Amanat»;

    - Демократическая партия Казахстана «Ак Жол»;

    - Народная партия Казахстана,

    - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

    - «Общенациональная социал-демократическая партия»;

    - «Казахстанская партия зеленых «Байтақ»;

    - Общественное объединение «Партия «Respublica».

    Отличительная особенность нынешних выборов – они пройдут по смешанной избирательной системе. То есть, казахстанцы будут выбирать депутатов не только по партийным спискам, но и смогут голосовать за конкретных кандидатов от одномандатных округов, выдвигаемых общественными организациями или самовыдвиженцев.

    Пропорционально состав Мажилиса будет выглядеть так: 70 % депутатов от партий и 30 от одномандатных округов. То есть, 69 депутатов по партийным спискам и 29 по республиканским одномандатным округам.

    Выборы в маслихаты областей пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50.

    Предвыборная гонка стартует 18 февраля.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Мажилис Выборы Маслихат Караганда Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Костанайской области будут избраны 264 депутата маслихатов
    Партия «Respublica» допущена к выборам депутатов маслихатов
    В Северо-Казахстанской области изберут 193 депутата маслихатов
    Обновления Сената призваны защитить интересы всех граждан страны — эксперт
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    4 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    5 Сенат одобрил закон о цифровых активах в РК
    Новости партнеров