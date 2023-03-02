Более 200 человек погибли в ДТП в этом году - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане произошло свыше 1 700 ДТП, в которых погибли более 200 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнет более 2 тысяч человек и свыше 18 тысяч получают ранения. В целом, за последние 5 лет отмечается динамика снижения аварийности. В этом году уже произошло свыше 1 700 ДТП, в которых погибли более 200 человек и ранены около 2,5 тысячи человек. Основная причина аварий – это низкая транспортная дисциплина», - сказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова на пресс-конференции в СЦК.

По ее словам, соблюдение простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах.

«Не стоит забывать о том, что любое транспортное средство способно развивать огромные скорости и не может остановиться мгновенно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу в неположенном месте или на красный свет. Некоторые даже банально забывают, что если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться автомобиль», - отметила спикер.

В МВД подчеркнули, что в темное время суток не все водители могут заметить пешеходов, так как пешеходы редко используют световозвращающие элементы в одежде. В ведомстве призвали граждан быть предельно осторожными и убедиться, что водители пропускают пешеходов.



