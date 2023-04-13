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    Более 200 человек обратились за медпомощью после укусов животных в СКО

    13 Апреля 2023, 23:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три месяца за антирабической помощью обратились 211 человек. Это больше на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач области Асет Жуматаев связывает рост обращений с высокой численностью бродячих собак.

    «Среди пострадавших от укусов, оцарапываний 119 человек, или 56,3% обратились после контакта с собаками, 71 – с кошками. 10 человек пострадали от мышей и крыс. Имеются четыре факта укусов крупным рогатым скотом, три - лисами, два - лошадьми и два - белками. По всем случаям обращения за антирабической помощью проведены эпизоотолого-эпидемиологические расследования. Все обратившиеся получили назначение на прививки, отказов от вакцинации не было», - сообщил Асет Жуматаев.

    Главный санврач области добавил, что лечения против бешенства не существует. Заболевание можно предотвратить только вакцинацией.

    Северо-Казахстанская область находится в зоне природного очага бешенства. Эпизоотическая активность отмечается в зимне-весенний период, когда опасный вирус чаще заносится дикими животными в населенные пункты, где заражаются собаки, кошки, сельскохозяйственные животные, и возрастает риск заражения людей.

    Заболеваний людей бешенством в регионе не отмечается с 1998 года.

    Ранее сообщалось, что с начала апреля в СКО зарегистрировали девять укусов клещей.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Общество Животные
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