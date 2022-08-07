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    • Более 20 тыс. заразившихся ковидом за сутки выявили в России впервые с 30 марта

    7 Августа 2022 21:31

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 303 против 19 974 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Таким образом, в России впервые с 30 марта выявили более 20 тыс. заболевших за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 18 712 699 случаев заражения.

    Число летальных исходов за сутки возросло на 44 против 46 днем ранее, до 382 741. Количество случаев выздоровления увеличилось на 8 729, до 18 039 355.

    За сутки в России госпитализировали 1 505 заболевших ковидом против 2 141 днем ранее (снижение на 29,7%). Число госпитализаций увеличилось в 12 регионах и уменьшилось в 63, еще в 10 ситуация не изменилась.

    #Россия #Коронавирус в мире
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