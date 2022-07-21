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    Более 20 тыс. рабочих мест создано на территории СЭЗ - МИИР РК

    21 Июля 2022, 16:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальные экономические зоны (СЭЗ) представлены практически во всех регионах Казахстана. На сегодня в стране действуют 13 СЭЗ, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как объяснил председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, отечественные СЭЗ создаются на 25 лет с правом пролонгации и представляют собой готовую производственную площадку для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, технологий, компетенций с целью создания высокотехнологичных и конкурентоспособных производств на территории страны.

    «На сегодняшний день на территории страны функционирует 13 СЭЗ, которые представлены практически во всех регионах. Отечественные СЭЗ-ы имеют отраслевую специфику, позволяющую фокусироваться на определенных перспективных отраслях экономики», - сказал Ильяс Оспанов в ходе пресс-конференции на площадке СЦК.

    Для участников СЭЗ действует специальный правовой режим, предусматривающий:

    - освобождение от налоговых обязательств;

    - освобождение от таможенных пошлин;

    - предоставление готовой производственной площадки с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой;

    - возможности привлечения иностранной рабочей силы вне квот и ограничений.

    «На сегодняшний день инвестиционный портфель отечественных СЭЗ насчитывает порядка 315 реализованных проектов на сумму 1,2 трлн тенге с созданием более 21 тыс. рабочих мест. Проекты представлены во всех базовых отраслях экономики и направлены на производство товаров с высокой добавленной стоимостью и продуктовой сложностью», - добавил председатель Комитета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Занятость МИИР РК
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