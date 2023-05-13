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    Более 20 медалей завоевали карагандинские пауэрлифтеры на  чемпионате Азии

    13 Мая 2023, 11:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Семь представителей комплексной спортивной школы Карагандинской области показали отличные результаты на чемпионате Азии по пауэрлифтингу. Карагандинцы завоевали во всех видах 13 золотых, по шесть серебряных и бронзовых медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионат Азии по пауэрлифтингу (в экипировке) среди всех возрастов проходил в штате Керала (Индия). Участие в нем приняли сильнейшие спортсмены мира.

    «От Карагандинской области выступили семь пауэрлифтеров. Данила Клейкин, Регина Гаас и Айбар Сапаков стали победителями. Они заняли первые места во всех видах упражнений – присед, жим и тяга. В общем зачете выиграла серебряную медаль Карина Тычкова. Антон Марченко и Степан Дейнека стали бронзовыми призерами чемпионата. Полина Онуфрак заняла второе место в приседе», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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