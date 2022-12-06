Более 20 медалей завоевали карагандинские параспортсмены на Всемирных играх IWAS

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Параспортсмены Карагандинской области в составе национальной сборной завоевали 26 медалей на Всемирных играх IWAS в Португалии. Казахстанская сборная приняла участие в трех видах спорта: пауэрлифтинг, плавание и легкая атлетика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях колясочников и инвалидов с ампутированными конечностями приняли участие около 500 параспортсменов из 34 стран мира. Казахстан на соревнованиях представляли 27 человек, из них семеро – спортсмены Карагандинской области.

Пловцы Наталья Звягинцева, Сергей Кинах, Оксана Митякова и Диас Кенжебек принесли команде 19 медалей. Из них тринадцать золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Они соревновались в плавании на 100 метров в вольном стиле, на спине и в баттерфляе.

«Сергей и Наташа тренируются у меня с 2013 года. А Оксана – с 2007-го. Диас пришел относительно недавно. Они выступили очень достойно. Но в области нет 50-метрового бассейна. Это все равно, что футболисты играли бы в зале, а потом бы их выпустили на большое поле», – считает заслуженный тренер РК Наталья Манохина.

Наталья Звягинцева занимается плаванием с 33 лет. В детстве она получила травму и с тех пор прикована к инвалидной коляске. Но, несмотря на это, Наталья все время ставит перед собой новые цели и достигает их.

«Я даже не могла представить, что буду выступать на международных соревнованиях. Когда пришла, меня тренер научил держаться на воде, плавать всеми стилями, помог обрести уверенность в себе. В 2017 году стала чемпионкой мира в Рио-де-Жанейро. После этого выступала на Азиатских играх. Побеждать мне помогает настрой тренера и упорные занятия. Я могу пожелать начинающим спортсменам ничего не бояться. Это ведь жизнь, нужно ставить цели и стараться достигать их», - рассказывает спортсменка.

Карагандинские легкоатлеты Дастан Мукашбеков, Руфат Хабибуллин и Игорь Хлыстов принесли сборной семь медалей. Они соревновались в толкании ядра, метании копья и беге на 100 и 800 метров.

18-летний Игорь Хлыстов занимается бегом с мая этого года. На Всемирных играх он преодолел дистанцию в 100, 200 и 400 метров и завоевал две бронзовые медали. Парень с рождения не имеет рук.

«Я родился без рук, их мне заменили ноги. Учился в обычной школе, сейчас получаю образование в колледже «Болашак», на факультете физической культуры и спорта. На соревнованиях мне было немного сложно, потому что раньше у меня не было такого опыта, а рядом были опытные спортсмены. Но я очень старался. Еще увлекаюсь футболом, играю вот уже семь лет за абайскую команду. Я ведь родом из Абая. Несколько лет назад завоевал две золотые медали по жонглированию мячом», – говорит Игорь.

Поездка спортсменов была оплачена Центром спортивной подготовки для людей с ограниченными физическими возможностями и управлением физической культуры и спорта.

Игры IWAS – это международный спорт для инвалидов-колясочников и инвалидов с ампутированными конечностями. Всемирные игры проводятся каждые два года. В организацию IWAS входят 73 государства.



