Более 20 медалей завоевали карагандинские параспортсмены на Всемирных играх IWAS

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Параспортсмены Карагандинской области в составе национальной сборной завоевали 26 медалей на Всемирных играх IWAS в Португалии. Казахстанская сборная приняла участие в трех видах спорта: пауэрлифтинг, плавание и легкая атлетика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В соревнованиях колясочников и инвалидов с ампутированными конечностями приняли участие около 500 параспортсменов из 34 стран мира. Казахстан на соревнованиях представляли 27 человек, из них семеро – спортсмены Карагандинской области.
Пловцы Наталья Звягинцева, Сергей Кинах, Оксана Митякова и Диас Кенжебек принесли команде 19 медалей. Из них тринадцать золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Они соревновались в плавании на 100 метров в вольном стиле, на спине и в баттерфляе.
«Сергей и Наташа тренируются у меня с 2013 года. А Оксана – с 2007-го. Диас пришел относительно недавно. Они выступили очень достойно. Но в области нет 50-метрового бассейна. Это все равно, что футболисты играли бы в зале, а потом бы их выпустили на большое поле», – считает заслуженный тренер РК Наталья Манохина.
«Я даже не могла представить, что буду выступать на международных соревнованиях. Когда пришла, меня тренер научил держаться на воде, плавать всеми стилями, помог обрести уверенность в себе. В 2017 году стала чемпионкой мира в Рио-де-Жанейро. После этого выступала на Азиатских играх. Побеждать мне помогает настрой тренера и упорные занятия. Я могу пожелать начинающим спортсменам ничего не бояться. Это ведь жизнь, нужно ставить цели и стараться достигать их», - рассказывает спортсменка.
Карагандинские легкоатлеты Дастан Мукашбеков, Руфат Хабибуллин и Игорь Хлыстов принесли сборной семь медалей. Они соревновались в толкании ядра, метании копья и беге на 100 и 800 метров.
18-летний Игорь Хлыстов занимается бегом с мая этого года. На Всемирных играх он преодолел дистанцию в 100, 200 и 400 метров и завоевал две бронзовые медали. Парень с рождения не имеет рук.
«Я родился без рук, их мне заменили ноги. Учился в обычной школе, сейчас получаю образование в колледже «Болашак», на факультете физической культуры и спорта. На соревнованиях мне было немного сложно, потому что раньше у меня не было такого опыта, а рядом были опытные спортсмены. Но я очень старался. Еще увлекаюсь футболом, играю вот уже семь лет за абайскую команду. Я ведь родом из Абая. Несколько лет назад завоевал две золотые медали по жонглированию мячом», – говорит Игорь.
Игры IWAS – это международный спорт для инвалидов-колясочников и инвалидов с ампутированными конечностями. Всемирные игры проводятся каждые два года. В организацию IWAS входят 73 государства.