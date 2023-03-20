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    Более 20 членов избиркомов наказали за нарушения выборного законодательства

    20 Марта 2023, 21:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О нарушениях во время выборов сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин, выборы прошли в спокойной обстановке. Грубых нарушений избирательных прав граждан и серьезных нарушений порядка, влияющих на итоги выборов, не зафиксировано.

    «В день голосования в отдельных регионах зарегистрированы единичные факты совершения административных правонарушений, по которым виновные понесли предусмотренное законом наказание. Прокуроры установили 40 нарушений, которые образуют составы административных правонарушений по трем статьям КоАП: выдача избирательных бюллетеней в целях предоставления гражданам возможности голосования за других лиц, за что 18 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по статье 110 КоАП», - сказал Азамат Саргазин во время пресс-конференции в ЦИК.

    «За нарушение требования об избирательном праве путем голосования за другого избирателя 17 лиц, в том числе четыре члена избиркомов, подвергнуты административным взысканиям по статье 108 КоАП. Проведение предвыборной агитации в день выборов повлекло адмответственность 5 лиц по статье 10 КоАП», - проинформировал представитель Генпрокуратуры.

    Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что были выявлены факты, когда на избирательных участках члены комиссий по просьбе избирателей допустили выдачу бюллетени для голосования за родственников.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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