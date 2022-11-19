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    Более 20 бесплатных операций по удалению камней из почек сделали в Карагандинской области

    19 Ноября 2022, 15:39

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стали доступнее операции по удалению камней из почек. С начала года врачи провели 24 таких хирургических вмешательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подобные операции в регионе делаются при помощи перкутанной нефролитотрипсии. Это один из малотравматичных методов удаления камней из почек, в том числе коралловидных отложений. Хирурги вводят специальное оборудование – нефроскоп – в полость почки через небольшой разрез в коже в области поясницы. Камень дробят лазером на мелкие частицы, которые затем извлекаются.

    «Этот метод отличается тем, что доступ к почке осуществляется через кожу, а не через мочеточник. Делается разрез не более сантиметра. Для того чтобы внедрить этот вид операции, мы приобрели нефроскоп. Это оборудование позволяет минимизировать травматизацию тканей. Потребность в такой медуслуге была, и мы сделали ее доступнее для населения», – сказал заместитель директора многопрофильной больницы № 1 Дмитрий Матюшко.

    У карагандинки Куралай Айткеновой камни в почках обнаружили почти год назад. Женщина откладывала операцию, пока боли в области поясницы не стали нестерпимыми. В октябре этого года пациентку в больницу привезла скорая. Была назначена операция, в ходе которой удалили камень размером 1,3 сантиметра.

    «Через 5 дней после операции меня уже выписали. Сейчас чувствую себя хорошо, никаких болей. Операция, все обследования, в том числе, УЗИ, КТ, были бесплатными и без долгого ожидания», – рассказала карагандинка.

    Всего в области операции по удалению камней из почеФ методом перкутанной нефролитотрипсии проводят пять медорганизаций. Такое хирургическое вмешательство входит в пакет ОСМС и бесплатно для застрахованных пациентов.

    С начала года хирурги области при помощи метода перкутанной нефролитотрипсии прооперировали 24 человек. На оплату каждой операции фонд медстрахования направил по 425 тысяч тенге.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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