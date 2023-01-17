Более 2 тысяч объектов сельской транспортной инфраструктуры отремонтировано в рамках «Ауыл – ел бесігі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил результаты проведенной в 2022 году работы в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из республиканского бюджета за 2019-2022 годы выделено более 300 млрд тенге, а именно: построено и отремонтировано 334 объекта в сфере ЖКХ, более тысячи объектов социальной инфраструктуры и более 2 тысяч объектов транспортной инфраструктуры», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, в 2022 году выделено 128 млрд тенге на реализацию более тысячи проектов.

«На 1 января акиматами областей освоено 94% бюджетных средств. Наибольшее освоение средств отмечено в Атырауской, Костанайской, Туркестанской областях и СКО», - добавил спикер.

Он также отметил, что в республике насчитывается более 6 тысяч населенных пунктов, в которых проживает более 7 млн сельских жителей.

«Из общего количества сел было отработано 3,5 тысячи сел с потенциалом развития, в которых проживает 90% сельских жителей. Развитие этих сел осуществляется в приоритетном порядке с 2019 года в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі». Целью проекта является улучшение качества жизни сельчан за счет модернизации инфраструктуры с доведением ее до параметров системы региональных стандартов», - подчеркнул министр.



