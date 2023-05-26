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    Более 2 тысяч км инженерных сетей отремонтируют в Западно-Казахстанской области

    26 Мая 2023, 14:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году для развития сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области выделено 11,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На эти средства предусмотрен капитальный и текущий ремонт более 2 тысяч километров инженерных сетей», - сообщил аким региона Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он отметил, что износ электрических сетей области превышает 82%. Для снижения этого показателя до 62% до 2025 года предусмотрены работы по их модернизации на сумму около 20 млрд тенге.

    Помимо этого, в текущего году из республиканского бюджета на реконструкцию воздушных линий 110 кВ протяженностью 138 км выделено 1,9 млрд тенге. Планируется разработать проектно-сметную документация по 11 проектам. Эти работы позволят улучшить качество услуг электроснабжения в 12 населенных пунктах 81 района области и города Уральска.

    «Что касается реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, то в городе Уральске будет проведена реконструкция трех канализационно-насосных станций, бурение водозаборных скважин в подземных недрах города Уральска. В текущем году в целях модернизации теплоэлектроцентрали города Уральска реализуются два проекта по реконструкции турбоагрегата и градирни», - добавил аким.

    Ранее сообщалось, что в этом году в Западно-Казахстанской области планируется отремонтировать 570 км дорог на сумму 74 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Западно-Казахстанская область ЖКХ Строительство
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